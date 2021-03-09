Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийского Тафаса

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) в Сирии 7 марта 2021 года провели гуманитарную акцию в городе Тафас (провинция Деръа).

Жителям населенного пункта было передано 700 продуктовых наборов. Помимо того, военные доставили в городскую пекарню 1,6 тонны муки для выпечки хлеба ради последующего обеспечения граждан. Также на прошлой неделе в Тафасе сотрудники ЦПВС РФ передали учащимся одной из местных школ 70 новых рюкзаков.

В настоящее время в городе при активной поддержке со стороны администрации провинции Деръа проводится восстановление объектов здравоохранения, образования, коммунального и сельского хозяйства. Решается вопрос с обеспечением населения всеми необходимыми продуктами питания, топливом, электроэнергией и водоснабжением.

Губернатор региона Маруан Шарбак отметил, что власти осознают, какой масштабный фронт работ перед ними стоит: всесторонняя помощь оказывается всем населенным пунктам провинции по мере возможности.

Около месяца назад силы элитной 4-й танковой дивизии Сирийской Арабской Армии (САА) при содействии российского командования смогли добиться окончательного вывода из города Тафас групп боевиков. Военнослужащие поставили скрывавшимся там вооруженным формированиям ультиматум: под угрозой начала наступательной операции с применением тяжелой техники им было предложено покинуть населенный пункт.

Участие в нормализации ситуации на юге Деръа приняли и непосредственно местные жители: они оказывали сопротивление боевикам, виновным в гибели солдат правительственной армии.