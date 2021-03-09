Американские власти спешно уничтожают доказательства победы Трампа на выборах

Финикс, 9 марта. Власти округа Марикопа в американском штате Аризона уничтожили избирательные бюллетени. Ранее сенат штата заявил о начале слушаний по итогам президентских выборов 2020 года.

Итоги президентских выборов в США вызвали немало вопросов и общественных возмущений. Экс-президент страны Дональд Трамп и вовсе открыто заявил об «украденных выборах», и в этих условиях сенат штата Аризона объявил о начале разбирательств по итогам выборов.

И вот буквально за день до начала официальных слушаний жители округа Марикопа обнаружили огромные мешки, полные резаной бумаги. Вскрыв один из мешков, горожане увидели огромное количество уничтоженных избирательных бюллетеней. Ранее коллегия выборщиков Аризоны всеми доступными способами пыталась заблокировать возможные разбирательства со стороны сената по вопросу существования нарушений.

В конце концов, власти округа согласились провести независимый аудит итогов выборов, но только в том случае, если они сами назначат проверяющих. Вскоре выяснилось, что нанятые властями Марикопа аудиторские организации не имеют соответствующей сертификации и потому к работе над итогами выборов не могут быть допущены.

После того, как сенат принял решение самостоятельно назначить аудитора для проверки бюллетеней, бюллетени были уничтожены. Ранее аналогичная ситуация произошла в штате Джорджия. И в Аризоне, и в Джорджии действующий президент США Джо Байден победил с минимальным перевесом по голосам.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как власти Белого Дома прячут Джо Байдена от американских журналистов и граждан и не дают официальную президентскую пресс-конференцию — обязательный ритуал каждого нового хозяина Белого дома.