Ущерб от коррупции в России составил 63 млрд рублей в 2020 году

Москва, 9 марта. Правоохранители в России в 2020 году раскрыли сотни преступлений коррупционной направленности. По данным Генпрокуратуры, ущерб от такого вида деяний составил 63 миллиарда рублей.

Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов предстал перед судом по обвинению в получении взятки. В ходе разбирательства доказано, что фигурант в течение двух лет получал деньги от бизнесмена. Преступник приговорен к 13 годам колонии. С него также взыскан штраф в размере 235 миллионов рублей, сообщал ФАН.