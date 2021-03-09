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Трое детей из неблагополучной семьи погибли в пожаре на Сахалине

Трое детей из неблагополучной семьи погибли в пожаре на Сахалине

Южно-Сахалинск, 9 марта. Возгорание на первом этаже жилого дома стало причиной смерти троих детей. Во время трагедии они находились в квартире одни.

Трое малолетних детей стали жертвами пожара в одной из квартир трехэтажного дома в Томаринском районе, сообщает областное правительство в своем Telegram-канале.

Семья, в которой росли пострадавшие, считалась неблагополучной и состояла на учете в органах опеки. Ребята воспитывались матерью, у которой ранее уже изымали троих детей. Сообщается, что в момент происшествия женщина отсутствовала, и малыши находились дома одни.

Полиция выясняет обстоятельства пожара, а губернатор Сахалина взял ситуацию под личный контроль.

Ранее издание Deita сообщило о пожаре в жилом доме во Владивостоке, жертвами которого стали двое детей. На месте происшествия присутствовал мэр города.

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