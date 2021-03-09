Спрос на покупку загородных домов уверенно растет в России

Москва, 9 марта. Рост спроса на загородную недвижимость в 2020 году в целом по России составил 60% и в 2021 году продолжает увеличиваться, следует из данных аналитиков.

По данным совместного опроса аналитического центра «Дом.РФ» и ВЦИОМ, проведенного в конце прошлого года, для россиян приоритетным в загородной недвижимости является наличие социальной инфраструктуры. На втором месте — близость леса или парка, а на третьем — доступ к высокоскоростному интернету.

Аналитики считают, что в этом году акцент покупателей загородных домов будет сделан не на отдельные земельные участки, а на полноценные коттеджные поселки. При этом тут важны не только инженерные коммуникации, но и детские сады и школы. Это свидетельствует о том, что основными покупателями недвижимости за чертой города выступают семьи с детьми.

Сейчас рынок загородной недвижимости поделен на два сегмента. Первый — это самостоятельное строительство, а второй — покупка готового дома с участком. Федеральное правительство с прошлого года начало пересматривать стратегию развития загородного строительства. В Общественном совете Минстроя была специально создана комиссия ИЖС.

Одновременно с этим компания «Дом.РФ» запустила проект по развитию льготной ипотеки для покупки загородных домов. Кроме того, у компаний появилась возможность строить, используя закон о долевом строительстве. На этом фоне стоимость загородной недвижимости стремительно растет и в некоторых регионах уже достигла уровня цен квартир.

При этом в некоторых случаях граждане рассматривают покупку загородного дома в качестве дачи, о чем свидетельствуют данные исследования аналитиков Dominfo.ru. На фоне увеличения спроса предложение на рынке сокращается, что позволяет предполагать скорое появление инвестиционных проектов.