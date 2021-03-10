Масленица 2021: история и традиции, главный разгул, рецепты блинов, блинные приметы

Православные христиане, отмечающие Пасху по восточному обряду, начали подготовку к Великому посту. Неделя перед постом на Руси называется Масленицей — в это время уже под запретом мясо, но разрешены молочные продукты и яйца. Последний день, когда соблюдающие пост могли есть мясо, было воскресенье, 7 марта.

Масленичная неделя (в православии называемая Мясопустной или Сырной) в 2021 году идет с 8 по 14 марта включительно. С 15 марта начинается Великий пост, который завершится накануне Пасхи — вечером в субботу, 1 мая. Пасха у православных наступит 2 мая.

История и традиции Масленицы, главный разгул

Масленица — праздник очень древний, связанный со славянскими преставлениями о силах природы, весной преображающих землю. Изначально Масленица была привязана к весеннему равноденствию, а ритуальное блюдо — круглые румяные блины — символизировали Солнце, дающее всем жизнь.

С приходом христианства и в связи с разницей календарей Масленица перестала быть жестко привязана к определенным дням и стала зависеть от времени отмечания Пасхи. В 2021 году из-за того, что православная Пасха отмечается поздно, Масленица также сдвинулась с конца зимы на начало календарной весны.

Масленица — праздник народный, но при этом наполненный христианским содержанием. Подробнее о традициях Масленицы, а также о названиях масленичных дней читайте в материале ФАН.

Первые дни Масленицы — с понедельника по среду — на Руси отмечались достаточно скромно. Главный разгул начинался в четверг, когда стартовала широкая Масленица. Начиная с конца XVIII века этот праздник полюбился рабочему и городскому люду, был он популярен и среди купечества. Именно тогда Масленица приобрела черты, о которых нам известно из литературы: с обильными угощениями, сопровождаемыми возлияниями, с пугающими горами блинов, которые неизменно съедались, а также с небезопасными забавами — например, массовыми кулачными боями.

Разгул, который продолжался до вечера воскресенья, церковь не слишком одобряла: Масленица — это время подготовки к Великому посту, когда следует настроиться на молитвенный лад и ограничения, чему ни обжорство, ни тем более пьянство не способствуют. Тем не менее до революции не только светские власти, но и церковь относились к этому народному празднику лояльно. Считалось, что людям нужна легальная возможность, как говорится, выпустить пар.

После революции все церковные и околоцерковные праздники попали под запрет, но из народной традиции масленичные блины, естественно, никуда не делись. В конце 1980-х годов на волне возрождающего интереса к религии, а также к народным традициям Масленицу вновь стали праздновать публично. Эта традиция сохраняется и поныне, в 2020-2021 годах все ограничения на массовые гуляния связаны исключительно с эпидемической ситуацией, в последнее время улучшающейся.

Поэтому основной разгул в эту Масленицу по традиции придется на пятницу, субботу и воскресенье.

Рецепты блинов, народные блинные приметы

Блин — блюдо нехитрое, по силам даже не слишком опытной хозяйке. Рецептов блинов множество, один из них мы приводили раньше. Другие рецепты представлены в инфографике ФАН.

Есть и блинные приметы, связанные с Масленицей. Если первый блин комом — хозяйка должна съесть его сама, никому не показывать и не рассказывать о своей неудаче, иначе жди неприятностей.

Первые два блина нужно положить на подоконник снаружи для птиц: тогда год будет удачным.

Согласно приметам, о человеке можно было судить по тому, с какими добавками он предпочитает есть блины. Некоторые такие приметы приведены в инфографике ФАН, но относиться к ним слишком серьезно, естественно, не стоит.