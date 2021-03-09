«На минуточку». Про российское кибер-терпение. Долго еще? ФАН-ТВ

Когда наши цифровые права будут защищены, и почему модерацией контента в России занимаются иностранные организации? На эти темы рассуждает в авторской передаче «На минуточку» президент Фонда защиты национальных ценностей.

А поводом послужили недавние события. В феврале российские СМИ опубликовали новость о том, что ФСБ задержала сторонников украинской неонацисткой группы, был и официальный пресс-релиз от ведомства. Но на днях модераторы Facebook заблокировали опубликованные в соцсети статьи на эту тему.