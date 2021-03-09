Теракт в Аль-Казымии и взрывы на американской базе — что произошло в Ираке 7–8 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 7–8 марта: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Понтифик улетел из Ирака

Папа римский Франциск завершил турне по Ираку. Поездка длилась с 5 по 8 марта.

Ватикан назвал визит пастырским. Понтифик встретился с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, а также великим аятоллой Али ас-Систани.

Теракт в Аль-Казымии

В Аппарате национальной безопасности Ирака 8 марта сообщили о теракте в священном районе Багдада.

Взрыв прогремел на «мосту имамов», который ведет в Аль-Казымию. Взорвалась граната. Данные о пострадавших разнятся. По официальной версии, ранены восемь человек. Однако СМИ сообщают, что количество пострадавших превышает три десятка. Среди погибших есть одна женщина.

Сразу после взрыва спецназ прочесал окрестности. Задержан один подозреваемый в совершении теракта.

#العراق: انفجار قرب جسر الأئمة شمالي #بغداد.. وقوات الأمن تلقي القبض على أحد الإرهابيين pic.twitter.com/C0DWlT8IlA — الصالحية نيوز (@salhia_news) March 8, 2021

Багдад

В управлении полиции Багдада 7 марта сообщили о двух взрывах на востоке иракской столицы.

Местные жители услышали их около 05:15. В одном случае взрывное устройство сработало возле жилого дома в районе Аз-Заафрания. Кроме того, в районе Ас-Садр произошел подрыв светошумовой гранаты рядом с кафе «Испанское».

В социальных сетях уточняют, что площадка возле кафе была притоном для наркоманов. Подрыв совершила группировка «Молодежь света».

????بالصور



اثار الدمار الذي تعرض له المقهى الاسباني لتعاطي المخدرات البارحة فجر بمدينة الصدر لتفجير نفذتها مجموعة تطلق على نفسها فتية النور ، تظهر الصور اثار الدمار الذي تعرض له المكان في شرق العاصمة بغداد. pic.twitter.com/9kFDZ7TdKg — الكربلائي محمد صادق 4 (@ZydpAEmxBNhI19g) March 7, 2021

Атака боевиков ИГ

В иракском Минобороны заявили о гибели офицера ВС Ирака на севере провинции Багдад 7 марта.

Инцидент произошел в городе Ат-Тармия. Боевики ИГ напали на армейский патруль. Снайпер террористов застрелил одного из офицеров 3-го полка 54-й бригады ВС Ирака Анмара Йасира.

انا لله وانا اليه راجعون

استشهاد النقيب انمار ياسر ضابط استخبارات فوج الثالث لواء ٥٤ اثر اصابته بقناص في الطارمية اليوم pic.twitter.com/L6jVHa8LwK — بيج وجه العراق (@ffaceiraq) March 7, 2021

Арест лидера ИГ

Аппарат национальной безопасности Ирака 7 марта сообщил об аресте лидера ИГ в Багдаде.

Разведчики поймали Ашура ан-Нуайми, известного под именем Ашур аз-Забах. Он руководил расстрельной командой дивизии ИГ «Аль-Ярмук» в городе Эль-Фалуджа.

جهاز المخابرات العراقي يتمكن من اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بـ عاشور الذباح المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الامنية pic.twitter.com/S1RS8ZeE3G — آراء عراقية (@AraaIraqia) March 8, 2021

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Управление полиции провинции Анбар заявило об аресте группы боевиков ИГ 7 марта.

На террористов вышли благодаря наводке. Управлению разведки стало известно о планирующихся терактах в провинции. Правоохранители разработали спецоперацию. Задержаны четыре террориста. Они признались в участии в боях на стороне «Исламского государства», в том числе в атаке на город Ар-Рамади.

Взрывы на базе Айн эль-Асад

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» объяснили причину взрывов и стрельбы на американской базе Айн эль-Асад 8 марта.

В первых сообщениях рассказывалось о ракетном обстреле. В социальных сетях были опубликованы видео бомбардировки с указанием на Айн эль-Асад.

# Urgent

#Iraq

#Anbar



Rocket attack targeting Ain Al-Assad base, west of Anbar.



Joe Biden, are you awake? pic.twitter.com/kXrvnWE5fO — Shams????????????????Aljanabi الحساب الثالث (@sh_jan9) March 8, 2021

Позднее появились опровержения атаки. На американской базе проводились учения, в которых использовались минометы калибром 155 миллиметров.

Северный Ирак

Провинция Найнава

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака 8 марта сообщило об обнаружении схрона боевиков ИГ на западе Найнавы.

Тайник найден в деревне Джурн аль-Вахш в окрестностях Синджара. Разведчики обнаружили семь 120-миллиметровых артиллерийских мин и два самодельных взрывных устройства (СВУ). В операции были задействованы подразделения 20-й дивизии при поддержке разведвзвода 66-й пехотной бригады.

Взрывотехники уничтожили найденный арсенал на месте.

الاستخبارات العسكرية تستولي على عبوات وقنابر في سنجار https://t.co/rbfb1X713h — وكالة الراصد نيوز 24 (@FFedOVEeELKCNBe) March 8, 2021

Центральный Ирак

Провинция Киркук

Управление полиции провинции Киркук 8 марта сообщило о теракте на западе провинции.

Инцидент произошел в городе Вади Абу Ханаджир в районе Ар-Риад. Подорвался полицейский автомобиль. Ранены семь сотрудников правоохранительных органов.

واعد || إصابة "7" عناصر من الشرطة الاتحادية بجروح مختلفة؛ بانفجار عبوة ناسفة على دورية لهم في وادي "أبو خناجر" غربي مدينة #كركوك مركز محافظة #التأميم.

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Провинция Салах эд-Дин

В отрядах народного ополчения 7 марта сообщили о боях с террористами ИГ на окраине района Ад-Дур.

Боевики атаковали позиции 35-й бригады «Хашд Шааби» в окрестностях Аз-Залая. Террористы обстреляли их из минометов и пулеметов.

Ополченцы отбили нападение, после чего провели рейд в окрестностях. Убитых и раненых нет.

الحشد الشعبي يعلن صد تعرض لـ'داعش' في صلاح الدين

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن صد تعرض "داعشي" في محافظة صلاح الدين.



...https://t.co/Y3OeLbo2mM pic.twitter.com/tK5c5HnoTK — albaosala news (@albaosalanews1) March 7, 2021

Южный Ирак

Провинция Бабиль

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 7 марта заявили об уничтожении базы подполья «Исламского государства» на севере провинции Бабиль.

Разведчики нашли укрытие боевиков ИГ в районе Джирф ан-Наср. В операции приняли участие бойцы 46-й и 47-й бригад «Хашд Шааби».

В социальных сетях появилось видео ночной перестрелки. В описании говорится, что отряды народного ополчения сорвали попытку проникновения диверсионной группы террористов.

جرف النصر والدواعش

الحواضن التي تحيط بجرف النصر ووعورة بعض المناطق وتداخلها مع سكان هذه الحواضن ستكون ملاذا لهذه الفئات الضالة التي تلجأ لحرب العصابات لذلك يجب مسك امن جميع المناطق المحيطة بجرف النصر وتسيير دوريات مائية وبكثافة حتى لا تكون صيدا سهلا لهذه العصابات ،

وطائرات مسيرة https://t.co/4OzBGo0ZMG — AynaAna(AboFatima)#STAYHOME (@AynaAna20) March 7, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.