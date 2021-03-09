Мишустин распорядился выдать более 5 тысяч жилищных сертификатов семьям

Москва, 9 марта. Свыше 5,5 тысячи российских семей в 2021 году получат жилищные сертификаты, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Сертификат предоставляет право приобрести жилье за счет средств федерального бюджета. На такую поддержку могут рассчитывать отдельные категории граждан, среди которых участники ликвидации аварии на ЧАЭС, вынужденные переселенцы, переезжающие из Байконура граждане, жители районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов МВД и МЧС. Государственная помощь положена тем, кто согласно действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Как следует из распоряжения, жилищные сертификаты будут выпущены до конца текущего месяца. Всего на эти цели выделено 14,7 млрд рублей.

Кроме того, премьер утвердил постановление, позволяющее размещать средства для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах. Застройщик сможет получить деньги со счета только после ввода дома в эксплуатацию.

Михаил Мишустин ранее упростил правила, регулирующие направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Согласно новому порядку, россиянам больше не требуется предоставлять в Пенсионный фонд данные из акта выполненных работ для компенсации затрат на строительство и реконструкцию жилья.