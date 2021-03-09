Завершена утилизация углеводородов после аварии в ХМАО

Нижневартовск, 9 марта. Специалисты газодобывающей компании завершили работы по утилизации углеводородов. Разлив сырья произошел в районе Нижневартовска из-за прорыва подводного трубопровода.

Представители экстренных служб ранее оперативно ликвидировали возгорание. Изначально была версия о том, что пожар мог произойти в результате искры от снегохода. Сотрудники компании сейчас занимаются исследованием данного участка трубы, чтобы решить: подлежит ли он ремонту или его придется выводить из эксплуатации.

Представитель фирмы обратил внимание, что нет вероятности повторного возгорания. По факту инцидента на Оби проводятся проверки со стороны профильных ведомств. Также устанавливается размер экологического ущерба.

В Хабаровском крае с рельсов сошли цистерны с топливом. По данным специалистов, так называемая капельная течь привела к загрязнению на площади в 400 кв. м, сообщало Deita.