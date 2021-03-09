В Сети появились новые фото беременной Меган Маркл

Лондон, 9 марта. В социальных сетях распространились новые снимки принца Гарри и Меган Маркл, которые ждут второго ребенка. На кадрах присутствует их первенец Арчи.

Снимки разместил друг семьи и известный фотограф Мисан Гарриман. Эти фотографии еще не были представлены общественности. На фото Меган с округлившимся животом держит на руках малыша. Она была запечатлена в объятиях своего супруга.

Королевская пара позирует в том же саду, где была сделана фотография, которую впоследствии использовали для объявления о пополнении в семействе. Супруги позируют босиком на лужайке.

Герцоги Сассекские станут родителями во второй раз, как ожидается, летом этого года. У пары должна родиться дочь.По словам Меган, раньше у нее уже была вторая беременность, но она закончилась выкидышем. У супругов подрастает сын Арчи, который появился на свет в 2019 года.