Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Вакцину от COVID-19 в формате назального спрея разработали в Финляндии

Вакцину от COVID-19 в формате назального спрея разработали в Финляндии

Хельсинки, 9 марта. Новый вариант вакцины против коронавируса появился в Финляндии. Компания Rokote Laboratories Finland Ltd. разработала препарат в форме назального спрея.

В нем используется технология, придуманная в университете Восточной Финляндии группой профессора Сеппо Иля-Герттуала. Она основывается на генной терапии и уже показала эффективность в пробных исследованиях по лечению некоторых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Вакцина содержит аденовирусный носитель с фрагментом ДНК, кодирующим вирусный белок. Последний, в свою очередь, служит антигеном для образования антител. Полноценных вирусных частиц в препарате нет.

Судя по предварительным экспериментам на животных, вакцина переносится хорошо. Клинические испытания на добровольцах должны стартовать в течение нескольких месяцев, пишет News Medical.

Создать вакцину в формате спрея для носа было решено в связи с тем, что вирус в естественных условиях передается прежде всего через дыхательные пути.

«Вакцины для внутримышечного введения создают в крови антитела IgG, тогда как назальные вакцины, кроме прочего, также способствуют выработке IgA — антител, защищающих слизистые оболочки», — пояснил профессор Иля-Герттуала.

Первые пробные исследования вакцины компания-разработчик проведет в Финляндии. В Куопио уже есть технология для ее коммерческого производства.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что назальная вакцина может быть эффективнее инъекционной за счет способа ввода. Однако она обязательно должна быть «живой».

Новости партнеров