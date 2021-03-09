Вакцину от COVID-19 в формате назального спрея разработали в Финляндии

Хельсинки, 9 марта. Новый вариант вакцины против коронавируса появился в Финляндии. Компания Rokote Laboratories Finland Ltd. разработала препарат в форме назального спрея.

В нем используется технология, придуманная в университете Восточной Финляндии группой профессора Сеппо Иля-Герттуала. Она основывается на генной терапии и уже показала эффективность в пробных исследованиях по лечению некоторых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Вакцина содержит аденовирусный носитель с фрагментом ДНК, кодирующим вирусный белок. Последний, в свою очередь, служит антигеном для образования антител. Полноценных вирусных частиц в препарате нет.

Судя по предварительным экспериментам на животных, вакцина переносится хорошо. Клинические испытания на добровольцах должны стартовать в течение нескольких месяцев, пишет News Medical.

Создать вакцину в формате спрея для носа было решено в связи с тем, что вирус в естественных условиях передается прежде всего через дыхательные пути.

«Вакцины для внутримышечного введения создают в крови антитела IgG, тогда как назальные вакцины, кроме прочего, также способствуют выработке IgA — антител, защищающих слизистые оболочки», — пояснил профессор Иля-Герттуала.

Первые пробные исследования вакцины компания-разработчик проведет в Финляндии. В Куопио уже есть технология для ее коммерческого производства.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что назальная вакцина может быть эффективнее инъекционной за счет способа ввода. Однако она обязательно должна быть «живой».