Зачем Украина отказалась от участия США в переговорах по Донбассу

Поднимая американский вопрос в разрезе урегулирования ситуации в Донбассе, Киев пытается отвлечь внимание мировой общественности от невыполнения Минских соглашений. Подробнее — в материале ФАН.

Вовлечение США

Переговоры в контактной группе по урегулированию кризиса на территории Донбасса напоминают театр абсурда, однако они не нуждаются в привлечении к ним Соединенных Штатов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности привлечения американцев к урегулированию ситуации на востоке страны.

«Вопрос о привлечении США в Трехстороннюю контактную группу (контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе. — Прим. ФАН) не стоит», — отметил Кулеба, добавив, что формат предполагает участие в переговорах Украины, России и ОБСЕ.

В то же время, как он считает, переговоры ТКГ якобы «напоминают все больше театр абсурда, где Россия и приглашенные ДНР и ЛНР водят ситуацию по кругу <...>, лишь бы затягивать процесс».

«Ситуация доведена до абсурда»

Политолог Андрей Сыч отметил, что официальное участие США в составе контактной группы по Донбассу не является необходимостью для реализации своих интересов. В рамках этой площадки они действуют через представителей Украины.

«Те пока успешно справляются с поставленной задачей саботировать любую возможность мирного урегулирования конфликта. Это понимают и сами украинцы, которые в ходе исследования Украинского института будущего признали, что их страна находится под внешним управлением. Ситуация доведена до абсурда. Когда официальные заявления от лица Украины делает Посольство США в Киеве на своей странице в Facebook. Как это было с отказом закупать российскую вакцину. Больно смотреть на то, как издеваются над украинцами», — заключил Андрей Сыч.

Отсутствие прогресса

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов напомнил, что всего пару недель назад глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании ситуации в Донбассе. Еще раньше подключить Вашингтон к работе в ТКГ предложил глава украинской делегации Леонид Кравчук. А «министр по вопросам реинтеграции» Алексей Резников призывал включить в формат не только США, но и Польшу.

«И [президент Украины Владимир] Зеленский, помнится, не раз звал США в «нормандский формат». Тут одно из двух: или там у них полная несогласованность — правая рука в упор не видит, что делает левая, или Кулеба пытается сохранить Украине лицо. Понятно было, что ни о каком включении США и речи быть не могло, да и Соединенным Штатам это не особо надо. Они и так присутствуют в переговорах в лице своих киевских вассалов. Это глупая инициатива киевских политиков, призванных как-то отвлечь внимание от невыполнения Украиной Минских соглашений. Мол, без Вашингтона решить вопрос никак не получается. А сейчас, когда повторять эту мантру в 120 раз уже выглядит откровенно глупо, Кулеба решил заявить, что якобы передумали. При этом он снова все свалил на Россию и республики. Мол, это они виноваты в отсутствии прогресса», — пояснил Дмитрий Родионов.

Между тем, заметил эксперт, рабочий формат переговоров может быть только один: Украина и республики Донбасса. Причем все решения должны быть согласованы, как это и предполагают Минские соглашения. Такой формат возможен, он работает в Приднестровье, где есть обе стороны конфликта, три посредника и два наблюдателя.

«Да, они так ни о чем не договорились, но там хотя бы войны нет. Пока одна из сторон отказывается соблюдать перемирие, хоть всю «Большую двадцатку» позови в посредники и наблюдатели, толку не будет», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.