Полиция составила протокол на авиадебошира, летевшего рейсом Сочи — Новосибирск

Новосибирск, 9 марта. Пассажир рейса S7 5106 был задержан за хулиганство. Его привезли в дежурную часть и привлекли к административной ответственности. От медосвидетельствования он отказался.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении нарушителя после инцидента на борту рейса S7 5106. Пьяный мужчина, который летел бизнес-классом, оскорблял окружающих, бросался в пассажиров стаканчиками, журналами и бумажками, а также нецензурно выражался в адрес экипажа.

Известно, что дебошир вел себя неадекватно в течение всего пятичасового полета. Стражи порядка задержали пассажира рейса Сочи – Новосибирск и привлекли к административной ответственности. При этом мужчина отказался проходить медосвидетельствование. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Рейс из Петербурга в Екатеринбург задержали из-за антимасочника, сообщал ранее ФАН. Пассажирам пришлось ждать целый час отправку самолета из-за COVID-диссидента. Турист настаивал, что не будет использовать средство индивидуальной защиты «из принципа».