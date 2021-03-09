В Якутске назначен новый и.о. главы

Якутск, 9 марта. Исполняющим обязанности главы Якутска назначен Роман Сорокин. Об этом сообщил пресс-секретарь мэра города Алексей Толстяков.

Сорокин приступил к выполнению обязанностей 9 марта. Он назначен на соответствующую должность в связи с отпуском его предшественника Евгения Григорьева, который принимает участие в выборах мэра города Якутска.

Пресс-служба якутского регионального отделения «Единой России» в феврале сообщала, что исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев выбран кандидатом от партии на досрочных выборах мэра города. Избирательный процесс пройдет с 26 по 28 марта.

Федеральное агентство новостей сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение Сергея Королева на должность замдиректора ФСБ.