Число «серебряных» волонтеров выросло в ХМАО

Сургут, 9 марта. Жители Ханты-Мансийского автономного округа активно присоединяются к движению «серебряных» волонтеров.

С 2019 по 2020 год число его участников выросло с 678 до 754 человек. В 2020-м добровольцы оказали помощь 3948 гражданам и сделали больше 8 тысяч добрых дел. Волонтеры категории 55+ занимаются организацией концертов, экскурсий, конкурсов и лекций.

В Советском районе ХМАО реализуется проект «Дедушка на час». Добровольцы помогают маломобильным пожилым людям и инвалидам выполнять различные мелкие ремонтные работы. Два года назад эта программа победила во Всероссийском грантовом конкурсе социальных проектов «Молоды душой».

Накануне россияне отмечали 8 Марта. В честь праздника благовещенские волонтеры из корпуса добровольцев штаба #МЫВМЕСТЕ подарили женщинам более тысячи тюльпанов. Местные жительницы получили цветы в рамках акции «Вам, любимые». Тюльпаны женщинам вручали рядом с ЦУМом и ТРЦ «Мега».