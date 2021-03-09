Британские военные прибыли в Донбасс для оценки подготовки солдат ВСУ

Киев, 9 марта. Британские военные посетили расположения украинских войск у линии соприкосновения в Донбассе для оценки уровня их подготовки после инструктажей.

Делегация из Великобритании помимо расположений войск посетила КПП «Майорское» и центр гражданского и военного сотрудничества в Краматорске.

«Представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — указали в Минобороны Украины.

Британские инструкторы готовят украинских солдат в рамках программы ORBITAL с 2015 года. За все время через инструктаж иностранных наставников прошло свыше 22 тысяч украинских военных.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что народная милиция ДНР получила информацию о подготовке ВСУ к наступательной операции в Донбассе. Данные поступили от украинского перебежчика, который перешел на сторону ополчения ЛДНР.