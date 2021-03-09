Москва, 9 марта. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал создание ЛГБТ-батальонов в украинских войсках. Батальоны военных с нетрадиционной ориентацией ослабляют армии «недружественных» стран.

Таким мнением политик поделился в беседе с РИА Новости Крым, подчеркнув, что не разделяет украинских солдат на геев и гетеросексуалов — для него они все единороги (на шевроне нового подразделения ВСУ размещен единорог). Депутат предложил военным из ЛГБТ-батальонов выдавать не только шевроны с фантастическими животными, но и розовые носки, чтобы те могли «сверкать пятками», когда будут убегать от наступления противника.

Милонов подчеркнул, что всецело поддерживает присутствие ЛГБТ только в армиях «недружественных» к России стран, поскольку наличие в войсках людей с «нестандартной» сексуальной ориентацией, которые не могут разобраться в своей половой принадлежности, ослабляет общую боеспособность войск.

«Вообще представители ЛГБТ не могут служить в армии, поскольку люди с неустойчивой психикой не должны держать в руках оружие. Я не говорю о том, что они должны быть ущемлены в правах, но армия это та профессия, где требуется сверхнормативные усилия, выдержка, спокойствие и рассудок. А если человек не может определить, кто он: мальчик или девочка, то как он может принимать решения в критических ситуациях?» — подчеркнул депутат российского парламента.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что новости о наборе военных в гей-подразделения ВСУ вызвали негодование у украинских националистов. В соцсетях они опубликовали угрозы в адрес инициаторов провокации.