Вильфанд назвал сроки прихода весны в европейскую часть России

Москва, 9 марта. Резкое потепление ожидается в центре европейской части России после сильных морозов, такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Теплая погода придет в регион в пятницу, к выходным температура воздуха прогреется до плюсовых значений, сообщил РИА Новости синоптик.

Теплые воздушные массы с запада и востока будут стягиваться в центр европейской части России. В субботу температура воздуха поднимется на 15-20 градусов выше, чем в четверг, когда столбики термометра покажут до −28 градусов . Это резкое повышение обусловлено втягиванием воздушных масс с юго-востока и юго-запада, пояснил Вильфанд.

В субботу ожидается ночью от −8 до −10 градусов, днем потеплеет до нуля, небо затянется облаками, возможны осадки. В воскресенье столбик термометра поднимется выше нуля, возможен небольшой дождь. Весенняя погода будет слякотной, облачной и дождливой, отметил Вильфанд.

Аномальные морозы ожидаются в Уральском, Приволжском и Центральном федеральных округах в ближайшие дни. Температура воздуха будет на 10-13 градусов ниже климатической нормы. В некоторых регионах столбик термометра опустится до −29 градусов, заметил синоптик.