Байден обеспокоен сексуальным насилием над женщинами в ВС США

Вашингтон, 9 марта. Американское руководство намерено решить острую проблему в ВС Соединенных Штатов, связанную с сексуальным насилием, заявил президент страны Джо Байден.

Во время выступления в Белом доме лидер сообщил, что в американских вооруженных силах широко распространена проблема сексуального домогательства и насилия в отношении слабого пола. Руководство США обязано бороться с подобными вещами, сказал президент.

Джо Байден подчеркнул, что в американской армии сплоченность подразделений строится на доверии к сослуживцам. Проявление сексуального насилия является угрозой национальной безопасности страны, заключил глава государства.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Байден с трудом прочитал текст телесуфлера.