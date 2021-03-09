Аргентина выдала России обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей

Москва, 9 марта. Гражданин Колумбии по решению аргентинских правоохранителей предстанет перед судом в России. Буэнос-Айрес удовлетворил запрос Москвы на экстрадицию Эдгара Алехандро Валеро Валеро.

В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что фигурант обвиняется в совершении кражи ювелирных изделий. Сумма причиненного ущерба составила 160 млн рублей, сообщил телеканал «360».

Преступление было совершено на территории выставочного центра в Казани в 2018 году. Колумбиец при помощи подельников украл чемодан у работника фирмы, специализирующейся на ювелирном бизнесе. После совершения преступления злоумышленник скрылся на поджидавшем его автомобиле.

В руки правоохранителей обвиняемый попал в 2019 году в Аргентине. После длительных судебных тяжб латиноамериканская страна согласилась выдать колумбийца.