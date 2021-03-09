Билли Айлиш и Тейлор Свифт выступят на церемонии вручения «Грэмми»

Вашингтон, 9 марта. Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила артистов, которые выступят на церемонии вручения «Грэмми». В перечне значатся Билли Айлиш и Тейлор Свифт.

Церемонию вручения престижной премии не раз переносили из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что мероприятие состоится 14 марта.

Согласно сообщению организаторов, в этот вечер на сцене выступят такие популярные исполнители, как Cardi B и Дуа Липа, южнокорейский бойбэнд BTS, Гарри Стайлс, Миранда Ламберт и многие другие.

На церемонии вручения премии из-за пандемии будут присутствовать только упомянутые выше артисты, номинанты и небольшое количество гостей.

Накануне стало известно, кто будет представлять Россию на Евровидении в Роттердаме. На музыкальный конкурс отправится певица Манижа.