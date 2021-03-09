СМИ сообщили о реформе системы выборов в Джорджии

Вашингтон, 9 марта. Сенат американского штата Джорджия согласовал проект масштабной реформы электоральной системы. Информацию об этом передает телеканал CNN.

Журналисты сообщили, что одним из нововведений станет ужесточение правил допуска к голосованию по почте. Палата представителей штата намерена принять законопроект в ближайшие недели. Сенат и Палата представителей Джорджии находятся под контролем республиканцев.

Кандидаты от Республиканской партии в ходе ноябрьских выборов в Сенат США обошли демократов, однако не смогли набрать больше 50 процентов голосов. В связи с этим в штате были проведены повторные выборы. По их итогам оба места получили кандидаты-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Американцам, проживающим в штате, из-за пандемии разрешили проголосовать по почте. Экс-президент США Дональд Трамп, находящийся в то время на посту руководителя страны, заявил, что считает выборы в Джорджии нечестными.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Трамп запретил Республиканской партии собирать деньги на выборы от его имени.