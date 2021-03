Фигуристка Алина Загитова сделала тройной лутц на гала-шоу «Ледниковый период»

Москва, 9 марта. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с номером на гала-шоу «Ледниковый период» в Москве. В Сети уже появилось видео ее проката.

Знаменитая фигуристка вышла на лед под трек Will I Make It Out Alive. Ее выступление было ярким и незабываемым — Загитова исполнила тройной лутц.

Номер был поставлен тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. По словам наставника, Алина во время подготовки к выступлению показала стальной характер. Сложные элементы Загитова повторяла десятки раз, пока не смогла добиться идеального выполнения.

Алина Загитова два года назад объявила о приостановке спортивной карьеры. В прошлом году она не принимала участие в первенствах и чемпионатах. Звезда фигурного катания попробовала себя в качестве ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».