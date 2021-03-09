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Региональные выборы в Боливии: лидерство партии Эво Моралеса и сожжение бюллетеней

Региональные выборы в Боливии: лидерство MAS и сожжение бюллетеней

7 марта в Боливии прошли региональные выборы, в которых приняли участие более трех миллионов избирателей. Боливийцам предстояло избрать девять губернаторов департаментов, депутатов региональных парламентов, а также 337 руководителей муниципалитетов и более двух тысяч советников.

Отложенное голосование

Региональные выборы в Боливии должны были пройти в 2020 году. Их отложили из-за политического кризиса, связанного с вынужденной отставкой бывшего лидера страны Эво Моралеса. По итогам президентских выборов он набрал большее количество голосов (47,8%), но это решение не понравилось оппозиции, и они с помощью военных, полиции и протестов заставили его сложить полномочия. Тогда в ходе митингов, которые охватили всю страну, 23 человека погибли и 715 получили ранения.

В результате 10 ноября Верховный избирательный трибунал (TSE аналог российского ЦИК в Боливии) назначил проведение региональных выборов на 7 марта 2021 года.

Как проходили выборы

Более 35 тысяч избирательных участков открылись в 8 часов утра 7 марта, — кроме нескольких, на которые вовремя не явились присяжные заседатели. TSE оперативно отреагировал и выпустил инструкцию, согласно которой можно было избирать новых присяжных прямо на месте путем жеребьевки.

«Столы должны открываться как минимум с тремя присяжными. Если назначенные присяжные заседатели не явились, нотариус должен путем жеребьевки избрать трех граждан в возрасте от 18 до 50 лет для составления избирательного бюро», — говорится в сообщении TSE.

Присяжные заседатели не явились на несколько избирательных участков в столице Боливии Сукре и департаменте Потоси.

Для соблюдения всех мер безопасности во время пандемии людей на избирательные участки запускали небольшими группами, на месте обрабатывали руки антисептиком и выдавали маски.

Отдельное внимание на выборах уделялось людям с ограниченными возможностями.

Голосование было организовано также в сельских общинах, таких как Джурума, Итинока, Торотака и Талула.

В целом выборы прошли спокойно, за исключением одного инцидента, который случился в небольшом поселке Кольпа-Бельгия в департаменте Санта-Крус. Там местные жители сожгли часть бюллетеней из-за подвоза голосующих из других населенных пунктов.

Эпицентры борьбы

Основная борьба развернулась в самых крупных департаментах страны: Ла-Пас, Кочабамба, Санта-Крус и Бени. В них живет около 70% населения Боливии, порядка 11,3 млн. человек.

Всего в Боливии 13 зарегистрированных партий и альянсов, но противостояние ведется между шестью главными игроками: «Движение к социализму» (MAS), «Гражданским сообществом» (СС), «Демократическим социальным движением» (MDS), «Третьим системным движением» (MTS), «Фронтом национального единства» (UN) и альянсом «Мы верим» (Creemos).

Список зарегистрированных партий в Боливии

В департаменте Бени на пост губернатора претендует восемь кандидатов, но основная борьба развернулась между четырьмя фигурами. Это бывший временный президент страны Джанин Аньес, она выдвигается от «Фронта национально единства» и пропагандирует левые взгляды. Ей противостоит сильный кандидат от правящей партии MAS Алекс Ферье. «Демократическое социальное движение» (MDS) выдвинуло Фернандо Апонте. Еще один претендент, который считается лидером по опросам врач-стоматолог Александро Уджета. Он представляет «Третье системное движение» (MTS).

В департаменте Ла-Пас противостояние развернется между кандидатами от МАS Франклином Флоресом, членом партии «Вместе по зову народов» (Jallalla) Сантосом Квиспе, демократом от MDS Рафаэлем Квиспе и представителем коренных народов страны Феликсом Патси.

Список основных кандидатов в губернаторы в ключевых департаментахВ департаменте Кочабамба на пост губернатора претендуют девять кандидатов. По результатам предварительных опросов, здесь лидирует член МАS Умберто Санчес, также на должность баллотируются Генри Паредес от партии «Присоединяйтесь» и Жосе Карлос Санчес от MTS.

В Санта-Крус лидером считается ультраправый Луис Фернандо Камачо, представляющей альянс Creemos. С ним будут соревноваться Марио Кроненболд от MAS и Герман Кабалеро от «Союза Демократия и социальные возможности» (UNIDOS).

Демократизация Боливии

По мнению Организации Объединенных Наций (ООН), региональные выборы в Боливии должны «укрепить демократический процесс в многонациональном государстве». В заявлении также сказано, что электоральный процесс в текущем году осложнен большим количеством партий и начавшимся сезоном дождей.

«Мы выражаем наши пожелания успеха в этом новом предвыборном мероприятии, которое укрепит демократический процесс посредством голосования», — заявило ООН в своем обращении.

Заявления лидеров

Бывший президент Эво Моралес объявил, что его партия MAS укрепилась по итогам выборов и подтвердила свой статус главной политической силы страны.

Действующий лидер Боливии Луис Арсе подчеркнул демократическую ценность развивающихся региональных выборов и вновь поддержал Организацию американских государств (ОАГ).

Бывший временный президент и кандидат от оппозиции Жанин Аньес написала у себя в Twitter, что проголосовала в департаменте Бени, где баллотируется на должность губернатора.

Предварительные итоги

Согласно результатам опросов, которые проводились у избирательных участков, лидирует партия МАS. Члены «Движения к социализму» заняли пять из семи губернаторских мест, включая Ла-Пас, который они не сумели отстоять на предыдущих региональных выборах.

По данным предварительных подсчетов в департаменте Бени лидирует Александро Уджета из MTS с 42,2% голосов, за ним следуют кандидат от правящей партии MAS Алекс Ферье и Жанин Аньес от UN с 22,4% и 12,5% соответственно.

В Кочабамбе больше всего голосов набирает кандидат от МАS Умберто Санчес у него 51,4%, на втором и третьем месте Генри Паредес от партии «Присоединяйтесь» и Хосе Карлос Санчес от MTS у них 29% и 8% голосов.

В департаменте Оруро лидирует правящая партия МАS — их кандидат Джонни Ведия набирает 48% голосов. За ним следуют Паола Пинья предстающая UN и Эдгар Санчес от MDS. Они набрали по 15% и 13,7% голосов.

В Санта-Круз кандидат от альянса «Мы верим» (Creemos) Луис Фернандо Камачо набирает 55,6% голосов. За ним следуют Марио Кроненболд от MAS и Герман Кабалеро из союза «Демократия и социальные возможности» они набирают по 38,4% и 3,2% соответственно.

В настоящий момент посчитано порядка 10% голосов, окончательные итоги выборов огласят в конце недели.

Унитарное государство

Региональные выборы в Боливии важны с точки зрения наделения авторитетом местных губернаторов и демократизации политической системы в целом. При этом в стране главенствует унитарный принцип, и все инициативы исходят от президента. Таким мнением о выборах поделился с международной редакцией Федерального агентства новостей руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский.

«Губернатор будет избран, [значит, что] у него будет народное доверие, — но центральная власть сильнее, и хочет он или нет, ему придется подчиняться», — отметил эксперт.

По мнению политолога, население Боливии в целом довольно моделью управления государством. Если бы Моралес еще в 2019 году выдвинул своего преемника на выборы, то политического кризиса удалось бы избежать. Когда к власти пришла Жанин Аньес, то курс резко развернулся вправо, были разорваны отношения с Венесуэлой. Кроме того, началась пандемия, и люди в результате разочаровались в оппозиции. Поэтому лидерство членов МАS на нынешних губернаторских выборах естественная реакция населения на события в стране, подытожил эксперт.

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