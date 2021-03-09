Региональные выборы в Боливии: лидерство партии Эво Моралеса и сожжение бюллетеней

7 марта в Боливии прошли региональные выборы, в которых приняли участие более трех миллионов избирателей. Боливийцам предстояло избрать девять губернаторов департаментов, депутатов региональных парламентов, а также 337 руководителей муниципалитетов и более двух тысяч советников.

Отложенное голосование

Региональные выборы в Боливии должны были пройти в 2020 году. Их отложили из-за политического кризиса, связанного с вынужденной отставкой бывшего лидера страны Эво Моралеса. По итогам президентских выборов он набрал большее количество голосов (47,8%), но это решение не понравилось оппозиции, и они с помощью военных, полиции и протестов заставили его сложить полномочия. Тогда в ходе митингов, которые охватили всю страну, 23 человека погибли и 715 получили ранения.

???? CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT — CIDH - IACHR (@CIDH) November 17, 2019

В результате 10 ноября Верховный избирательный трибунал (TSE — аналог российского ЦИК в Боливии) назначил проведение региональных выборов на 7 марта 2021 года.

Как проходили выборы

Более 35 тысяч избирательных участков открылись в 8 часов утра 7 марта, — кроме нескольких, на которые вовремя не явились присяжные заседатели. TSE оперативно отреагировал и выпустил инструкцию, согласно которой можно было избирать новых присяжных прямо на месте путем жеребьевки.

«Столы должны открываться как минимум с тремя присяжными. Если назначенные присяжные заседатели не явились, нотариус должен путем жеребьевки избрать трех граждан в возрасте от 18 до 50 лет для составления избирательного бюро», — говорится в сообщении TSE.

El Tribunal Supremo Electoral emite el siguiente comunicado sobre los problemas en la apertura de mesas de sufragio.#LaDemocraciaLaHacemosTodos pic.twitter.com/BOXBYitLvo — TSE Bolivia (@TSEBolivia) March 7, 2021

Присяжные заседатели не явились на несколько избирательных участков в столице Боливии Сукре и департаменте Потоси.

Для соблюдения всех мер безопасности во время пандемии людей на избирательные участки запускали небольшими группами, на месте обрабатывали руки антисептиком и выдавали маски.

#Cochabamba

Medidas de bioseguridad, voto asistido, en los recintos U. E. Pentecostal de Bolivia, U. E. Juan Lechín Oquendo y U. E. Rene Barrientos Ortuño.#LaDemocraciaLaHacemosTodos#EleccionesBolivia2021 pic.twitter.com/KqaMXiW8Zd — TSE Bolivia (@TSEBolivia) March 7, 2021

Отдельное внимание на выборах уделялось людям с ограниченными возможностями.

Голосование было организовано также в сельских общинах, таких как Джурума, Итинока, Торотака и Талула.

#Potosí

Recintos del área rural en el departamento de Potosí desarrollan la jornada de votación con normalidad, tal es el caso de las comunidades de Juruma, Ithinoca, Torotaka y Talula.#LaDemocraciaLaHacemosTodos#EleccionesBolivia2021???????? pic.twitter.com/aI1WDTrnVr — TSE Bolivia (@TSEBolivia) March 7, 2021

В целом выборы прошли спокойно, за исключением одного инцидента, который случился в небольшом поселке Кольпа-Бельгия в департаменте Санта-Крус. Там местные жители сожгли часть бюллетеней из-за подвоза голосующих из других населенных пунктов.

En el municipio de Colpa Bélgica se reportó el primer incidente de la jornada electoral. Un grupo de vecinos denunció acarreo de personas, por lo que en el marco de la protesta comenzaron a quemar las ánforas. Más información >> https://t.co/W5oaJ1dw5x pic.twitter.com/aCSM7RwwNo — EL DEBER (@grupoeldeber) March 7, 2021

Эпицентры борьбы

Основная борьба развернулась в самых крупных департаментах страны: Ла-Пас, Кочабамба, Санта-Крус и Бени. В них живет около 70% населения Боливии, порядка 11,3 млн. человек.

Всего в Боливии 13 зарегистрированных партий и альянсов, но противостояние ведется между шестью главными игроками: «Движение к социализму» (MAS), «Гражданским сообществом» (СС), «Демократическим социальным движением» (MDS), «Третьим системным движением» (MTS), «Фронтом национального единства» (UN) и альянсом «Мы верим» (Creemos).

В департаменте Бени на пост губернатора претендует восемь кандидатов, но основная борьба развернулась между четырьмя фигурами. Это бывший временный президент страны Джанин Аньес, она выдвигается от «Фронта национально единства» и пропагандирует левые взгляды. Ей противостоит сильный кандидат от правящей партии MAS Алекс Ферье. «Демократическое социальное движение» (MDS) выдвинуло Фернандо Апонте. Еще один претендент, который считается лидером по опросам — врач-стоматолог Александро Уджета. Он представляет «Третье системное движение» (MTS).

В департаменте Ла-Пас противостояние развернется между кандидатами от МАS Франклином Флоресом, членом партии «Вместе по зову народов» (Jallalla) Сантосом Квиспе, демократом от MDS Рафаэлем Квиспе и представителем коренных народов страны Феликсом Патси.

В департаменте Кочабамба на пост губернатора претендуют девять кандидатов. По результатам предварительных опросов, здесь лидирует член МАS Умберто Санчес, также на должность баллотируются Генри Паредес от партии «Присоединяйтесь» и Жосе Карлос Санчес от MTS.

В Санта-Крус лидером считается ультраправый Луис Фернандо Камачо, представляющей альянс Creemos. С ним будут соревноваться Марио Кроненболд от MAS и Герман Кабалеро от «Союза Демократия и социальные возможности» (UNIDOS).

Демократизация Боливии

По мнению Организации Объединенных Наций (ООН), региональные выборы в Боливии должны «укрепить демократический процесс в многонациональном государстве». В заявлении также сказано, что электоральный процесс в текущем году осложнен большим количеством партий и начавшимся сезоном дождей.

«Мы выражаем наши пожелания успеха в этом новом предвыборном мероприятии, которое укрепит демократический процесс посредством голосования», — заявило ООН в своем обращении.

“A pocos días del 7 de marzo, expresamos nuestros deseos de éxito en este nuevo evento electoral que consolidará el proceso democrático a través del voto."https://t.co/Pakrt8titm — Notio Bolivia (@notio_bolivia) March 4, 2021

Заявления лидеров

Бывший президент Эво Моралес объявил, что его партия MAS укрепилась по итогам выборов и подтвердила свой статус главной политической силы страны.

Nuevamente, el MAS-IPSP se ha consolidado como la primera fuerza política de la historia de #Bolivia.

Militantes y simpatizantes deben sentirse orgullosos porque nuestro movimiento comenzó a cambiar Bolivia en lo económico, político y social. pic.twitter.com/ZcPWFuvdVq — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 8, 2021

Действующий лидер Боливии Луис Арсе подчеркнул демократическую ценность развивающихся региональных выборов и вновь поддержал Организацию американских государств (ОАГ).

Cumplimos nuestro deber y derecho al voto en la zona de Miraflores en #LaPaz. Esta jornada electoral consolida la democracia. Convocamos a la población a participar y ejercer su derecho al voto de manera consciente para que nunca más tomen el poder con violencia. ¡Viva #Bolivia! pic.twitter.com/UGUhkHlQxv — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) March 7, 2021

Бывший временный президент и кандидат от оппозиции Жанин Аньес написала у себя в Twitter, что проголосовала в департаменте Бени, где баллотируется на должность губернатора.

He votado pensando en el Beni y en la solución a los problemas de los benianos. pic.twitter.com/2uKtmdCQ4J — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 7, 2021

Предварительные итоги

Согласно результатам опросов, которые проводились у избирательных участков, лидирует партия МАS. Члены «Движения к социализму» заняли пять из семи губернаторских мест, включая Ла-Пас, который они не сумели отстоять на предыдущих региональных выборах.

#Bolivia | El oficialismo de izquierda recibió el domingo un revés electoral al perder la posibilidad de gobernar las ciudades más pobladas del país, según los primeros resultados de sondeos en boca de urna de las elecciones regionales.https://t.co/nZ5S9PhgJh — La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) March 8, 2021

По данным предварительных подсчетов в департаменте Бени лидирует Александро Уджета из MTS с 42,2% голосов, за ним следуют кандидат от правящей партии MAS Алекс Ферье и Жанин Аньес от UN с 22,4% и 12,5% соответственно.

В Кочабамбе больше всего голосов набирает кандидат от МАS Умберто Санчес у него 51,4%, на втором и третьем месте Генри Паредес от партии «Присоединяйтесь» и Хосе Карлос Санчес от MTS у них 29% и 8% голосов.

#Cochabamba Conteo rápido al 100% por la Gobernación pic.twitter.com/eUduDYQYsa — EL DEBER (@grupoeldeber) March 8, 2021

В департаменте Оруро лидирует правящая партия МАS — их кандидат Джонни Ведия набирает 48% голосов. За ним следуют Паола Пинья предстающая UN и Эдгар Санчес от MDS. Они набрали по 15% и 13,7% голосов.

В Санта-Круз кандидат от альянса «Мы верим» (Creemos) Луис Фернандо Камачо набирает 55,6% голосов. За ним следуют Марио Кроненболд от MAS и Герман Кабалеро из союза «Демократия и социальные возможности» они набирают по 38,4% и 3,2% соответственно.

#SantaCruz Conteo rápido al 100 % para la Gobernación pic.twitter.com/IX64bU8lnn — EL DEBER (@grupoeldeber) March 8, 2021

В настоящий момент посчитано порядка 10% голосов, окончательные итоги выборов огласят в конце недели.

Унитарное государство

Региональные выборы в Боливии важны с точки зрения наделения авторитетом местных губернаторов и демократизации политической системы в целом. При этом в стране главенствует унитарный принцип, и все инициативы исходят от президента. Таким мнением о выборах поделился с международной редакцией Федерального агентства новостей руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский.

«Губернатор будет избран, [значит, что] у него будет народное доверие, — но центральная власть сильнее, и хочет он или нет, ему придется подчиняться», — отметил эксперт.

По мнению политолога, население Боливии в целом довольно моделью управления государством. Если бы Моралес еще в 2019 году выдвинул своего преемника на выборы, то политического кризиса удалось бы избежать. Когда к власти пришла Жанин Аньес, то курс резко развернулся вправо, были разорваны отношения с Венесуэлой. Кроме того, началась пандемия, и люди в результате разочаровались в оппозиции. Поэтому лидерство членов МАS на нынешних губернаторских выборах — естественная реакция населения на события в стране, подытожил эксперт.