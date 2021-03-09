Шесть человек пострадали от взрыва самодельной бомбы в американской школе

Вашингтон, 9 марта. Пятеро школьников и учитель получили травмы из-за детонации самодельного взрывного устройства. Предположительно, его изготовил один из подростков.

Американский школьник взорвал бомбу в одном из учебных заведений штата Мичиган. По данным полиции, опасный предмет нанес злоумышленнику травмы средней степени тяжести, после чего юного пострадавшего госпитализировали.

Еще четверо учеников получили более легкие повреждения, с которыми также обратились к врачам. Согласно предварительной информации, молодой человек принес в школу опасный предмет, но не хотел допустить его детонации. В настоящий момент причины происшествия и иные подробности ЧП устанавливает местная полиция.

Ранее ФАН писал о взрыве ручной гранаты в столице Ирака. В результате инцидента пострадали восемь человек.