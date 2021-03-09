Определен город России с самыми вежливыми водителями

Москва, 9 марта. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob провели исследование с целью выяснить, по дорогам какого из российских городов ездят наиболее вежливые автомобилисты.

Оказалось, что самой высокой культурой вождения отличаются в Красноярске. Жители города в среднем оценили ее на 3,1 балла из 5. Поведение пешеходов на дорогах там оценивают в 3,6 балла из 5.

Далее в рейтинге расположилась Москва, пишет RT со ссылкой на результаты опроса. Те, кто не водят машину, поставили автомобилистам 3,1 балла. Водители пешеходам — 3,5 балла.

«Третье место делят Санкт-Петербург и Пермь: культуру поведения на дорогах этих городов водители оценили в среднем на 3,5 балла, а пешеходы — на 3,0 балла», — говорится в публикации.

Замкнул список Омск: там самые низкие оценки были со стороны пешеходов (в среднем 2,4 балла). Водители их культуру поведения на дорогах оценили на 3,0. Всего в опросе приняли участие 13 тыс. водителей и пешеходов из городов с населением не менее 1 млн человек.

Специалисты другого сайта для поиска вакансий «Работа.ру» ранее сформировали рейтинг городов РФ с высокими зарплатными ожиданиями. Первое место в нем заняла Москва.