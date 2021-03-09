Турецкие специалисты предупредили о вреде мака

Анкара, 9 марта. Турецкие специалисты рассказали о пользе мака для организма и предупредили об опасности его чрезмерного употребления, сообщает Sabah.

При регулярном использовании мак оказывает положительное влияние на волосы и кожу. Он богат фолиевой кислотой, витаминами групп В и Е, клетчаткой, кальцием, железом, магнием, цинком и фосфором.

Медь и содержащиеся в растении витамины участвуют в процессе образования клеток крови. Мак полезен для мозга и сердца, обладает мощным антиоксидантным действием, способствует снижению уровня плохого холестерина, нормализует артериальное давление и способствует пищеварению.

Благодаря высокому содержанию клетчатки растение положительно влияет на работу пищеварительной системы и устраняет запор. Клетчатка дает чувство сытости и помогает комфортно сбросить вес.

Однако чрезмерное употребление мака может привести к побочным эффектам, сообщает со ссылкой на турецкое издание портал ИноСМИ.ру. Растение может вызвать помутнение сознания, оказывать на половые функции негативное действие. Сырой мак способен стать причиной тошноты и рвоты. Поэтому употреблять мак специалисты рекомендуют с осторожностью.

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