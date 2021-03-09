Экс-жена Кержакова рассказала об отношениях футболиста с сыном

Москва, 9 марта. Футболист Александр Кержаков потерял интерес к сыну Артемию, видится с ним от силы раз в полгода, заявила экс-жена спортсмена Милана Тюльпанова.

Мальчику через месяц исполнится четыре года. Суд при разводе оставил ребенка с Тюльпановой, а Кержакова обязал выплачивать алименты. По словам бывшей супруги, футболист переводит деньги «достаточно исправно». Но при этом не стремится часто встречаться с сыном, не дарит ему подарки.

«Я говорю, мол, если надумаешь общаться со своим ребенком, сообщи заранее. Он даже ничего не ответил», — рассказала Тюльпанова о сложившихся между отцом и сыном отношениях.

Девушка уточнила, что ее сын отвык от присутствия отца в его жизни и особо о нем не спрашивает. Мальчик уже подружился с новым бойфрендом Тюльпановой, сообщает StarHit.

Как передает «Вечерняя Москва», Тюльпанова с возлюбленным Евгением в январе сыграли свадьбу на Мальдивских островах. Но после отпуска идиллия закончилась, девушка стала жаловаться на абьюз и уголовное прошлое бизнесмена. На днях экс-жена Кержакова призналась мужчине в любви и объявила, что все-таки совершила огромную ошибку, разорвав отношения.