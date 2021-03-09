Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 9 марта. Биржевые курсы доллара и евро продемонстрировали рост на открытии торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость доллара в начале сессии увеличилась на 20 копеек, до 74,5 рубля. Евро подорожал на 6 копеек, достигнув отметки в 88,5 рубля.

Ослабление рубля связано с корректировкой цен на нефтяном рынке. Накануне североморский сорт сырья Brent впервые за долгое время достиг отметки в 70 долларов за баррель. Однако затем котировки европейского эталона пошли вниз. Сейчас бочка Brent торгуется на бирже по 68,77 доллара.

Аналитики также объясняют рост курса доллара повышением доходности гособлигаций США. Кроме того, инвесторы проявляют интерес к доллару в связи с ожидающимся новым пакетом мер поддержки американской экономики. Однако не исключено, что в долгосрочной перспективе финансовые стимулы могут привести к высокой инфляции в США и падению доллара.