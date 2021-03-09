Дебальцево, бронепоезд, дворянка. Колонка Сергея Малинковича

В канун Международного женского дня 8 марта хочу поздравить всех читательниц и рассказать об уникальной женщине, единственной в мире представительнице слабого пола, командовавшей бронепоездом. Звали героиню Людмила Мокиевская-Зубок. Известно о ней не слишком много, хотя увековечена она в камне, снят о ней и кинофильм, но, думаю, смелая командирша достойна большего. А главное — достойна памяти, независимо от того, чья сторона — красных или белых — ближе вам в уже далекой, обросшей мифами и сказаниями, Гражданской войне.

Людмила Мокиевская-Зубок родилась в Чернигове в обедневшей дворянской семье. Девочка была незаконнорожденной. Ее отцом, как свидетельствуют очевидцы, был публицист-народник, а впоследствии видный эсер Наум Быховский. Там же, в Чернигове, прошли детство и юность будущей грозной революционерки. В казенную гимназию Люду, как незаконнорожденную, не приняли. Пришлось учиться в частной школе, что, по-видимому, было материально непросто для неполной семьи. Впрочем, училась Люда на отлично, окончила школу с золотой медалью. Но не удержалась от дерзкой выходки во время присутствия учащихся гимназии на Соборной площади при встрече царя Николая II.

Что именно сделала гимназистка Людочка, история умалчивает, но, похоже, что-то крайне неприличное по строгим нравам Российской империи. Так, судя по всему, стихийно началась революционная деятельность Людмилы Мокиевской-Зубок. Что послужило причиной фронды? Видимо, атмосфера в доме была весьма вольнодумной, если ее мать встречалась с активным народником, впоследствии эсером, принадлежащим к еврейской национальности, а жизнь евреев сопровождалась тогда чертой оседлости, погромами и т. д. Девочка в семье впитывала недовольство властью, как губка. За «флешмоб» против царя Людочку исключают из гимназии. Однако по настойчивому ходатайству матери восстанавливают — как одну из лучших учениц. Так что отнеслись к растущей бунтарке вполне по-человечески.

В 1913 году способная девушка отправляется в Петербург, где поступает на естественно-историческое отделение педагогического факультета Психоневрологического института. Здесь под свое крыло ее берут эсеры, а вскоре начинается Первая мировая война, разом обрушившая все кажущееся благополучие царской России 1913 года...

Через некоторое время умерла мать Людмилы, посвятившая всю свою жизнь воспитанию дочери. В последние месяцы жизни матери Людмила находилась рядом с ней. Исследователи отмечают, что Людмила, будучи формально членом партии эсеров, примыкала внутри этой партии к малоизвестной теперь фракции максималистов, но не участвовала в дискуссиях и спорах о программах и платформах. Была стихийной социалисткой и все. А фракцию выбрала, судя по всему, из-за симпатии к конкретным людям…

Эсеры-максималисты были самым близким к большевикам течением крестьянской партии, и в грозные октябрьские дни 1917 года повзрослевшая Людмила направилась прямиком в Смольный — революционный штаб большевиков. Это показывает, что, не оглядываясь на свою партийную принадлежность, девушка тянулась к живому делу, к «движухе», как теперь говорит молодежь. Смольный гудел как улей, туда и пошла.

Стоит отметить, что большевики в этот момент втягивали в свою орбиту всех, кого могли, людей не хватало; дерзкой студентке были рады. Однако за какие заслуги ее зачислили в охрану Смольного — неизвестно. Можно предположить, что Людмила была коммуникабельной девушкой и не лезла за словом в карман. Она прошла обучение военному делу в Красной гвардии, и вот, спустя лишь несколько дней после Октябрьской революции, сам народный комиссар по военным делам Николай Подвойский вручает Мокиевской-Зубок мандат как комиссару по продовольствию и командирует в Екатеринослав (Днепропетровск). Чем так приглянулась юная эсерка суровому Подвойскому — история умалчивает.

Прижизненных характеристик Людмиле дано немного, но ее стремительная карьера свидетельствует о больших и, видимо, природных способностях, ведь за плечами у нее лишь неоконченный институт и небольшой стаж «околореволюционной» деятельности. Видимо, девушка обладала большими ораторскими способностями, харизмой, была собранной, четкой, общительной и не падала в обморок, как иные дворянки, при каждом грубом слове или жесте. Не исключаю, что Люда Зубок производила магическое воздействие на мужчин, иначе чем объяснить, что пламенный Серго Орджоникидзе в январе 1918 года назначил ее комиссаром Брянского боевого отряда бронированного поезда Российской Советской Республики.

Почему все-таки назначили именно ее? Ведь с хлебозаготовками в Екатеринославе вышло у Люды не очень: «развалила старый продовольственный аппарат, не поняла местных условий, сразу круто взяла, отпугнула опытных работников, иными словами — дело угробила», отмечали свидетели. Эх, не для Люды-зажигалки была эта кропотливая, психологически тяжелая работа по выколачиванию из крестьян хлеба. То ли дело — бронепоезд, вечное и быстрое движение, митинги на полустанках, ожесточенные схватки с сильным и жестоким противником, а не поиски хлеба, спрятанного по амбарам. Отряд бронепоезда состоял из 300 человек. Людмила проявила себя как «суперический» комиссар в боях против атамана Алексея Каледина, после чего бойцы избрали ее полновластным командиром. Историки отмечают хладнокровие и организаторские способности девушки. Сражался отряд бронепоезда и против немцев, напавших на Украину, и против ярославских мятежников, организованных знаменитым террористом Борисом Савинковым, и против частей казачьего генерала Петра Краснова (впоследствии поддержавшего фашистов), и против деникинцев.

От попадания снарядов противника брянский бронепоезд совсем развалился, и пересела Люда Мокиевская-Зубок на новый, под лихим названием «За власть Советов». Приказом Всероссийского Бюро военных комиссаров номер 278 от 22.11.1918 девушка, оставаясь командиром, назначается комиссаром уже этого бронепоезда и совмещает теперь две должности.

Ради продолжения революционной карьеры Людмиле пришлось под нажимом старших товарищей вступить в ряды РКП(б), хотя душой, как кажется, революционерка оставалась с партией максималистов, да и по жизни она максималисткой и была!

9 марта 1919 года, сразу после Пролетарского женского дня, бронепоезд попал под огонь белых батарей под Дебальцево. Командир и комиссар революционного бронепоезда Людмила Мокиевская-Зубок погибла от прямого попадания снаряда. Ей было всего 23 года… Погибла и вся паровозная команда. Тела командирши и ее товарищей были найдены частями красных лишь через два дня и торжественно похоронены в городе Купянске. Вскоре белые могилу разорили, тела выбросили в овраг. Осенью, когда город окончательно остался за красными, покойников разыскали и похоронили еще раз.

Вот как вспоминали о Людмиле ее лихие бойцы:

«Кто мы были? Простые заводские парни…Мы на мордобой как на праздник ходили, к нам не подступись. Чуть деньги появятся — нам весь Екатеринослав по колено. Что и говорить, мы были не ангелы. От наших выражений, бывало, стекла дрожали. Она с нас мусор смела, не только командовала, но и лекции читала, культуру привила… Маленькая, стройненькая, интеллигентная, кажется, дунь неосторожно — с ног сшибешь. Ан нет! Крепкий орешек! Перемолола нас. Умела порядок навести. Мы уважали ее, гордились своим командиром, даже побаивались».

Как говорил Аркадий Гайдар, «обыкновенная биография в необыкновенное время».