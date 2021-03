Освобождение городов Пауа, Гамбула и Амада-Газа — что произошло в ЦАР с 7 по 8 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за период с 7 по 8 марта 2021 года.

Национальная армия ЦАР (FACA) продолжает зачистку территорий на западе страны. В результате освобождения транспортного коридора Банги — Белоко образовался «карман», в котором теперь ведется борьба с остатками боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада сообщил, что отряды ВС вошли в город Гамбула, расположенный у самой границы страны. Таким образом, под контролем правительственных сил оказалось уже две трассы, ведущих в Камерун.

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров поприветствовал освобождение города в личном Twitter-аккаунте.

Также войска республики ведут контрнаступление в супрефектуре Амада-Газа, севернее Гамбулы, где расположены несколько месторождений золота и алмазов. Восстановление контроля над источником полезных ископаемых положительно скажется на благосостоянии ЦАР.

В Банги доставили дополнительные бюллетени для голосования во втором туре выборов в законодательные органы ЦАР. Об этом сообщила представитель Программы развития ООН Натали Букли. Она подчеркнула, что Организация приложит все усилия для своевременной доставки необходимых избирательных материалов в республику.

Журналисты международной телекомпании Aljazeera описали историю российско-центральноафриканского сотрудничества, начиная с 2016 года, когда президентом республики стал Фостен-Арканж Туадера. По их мнению, за три года Москве удалось сделать то, что Париж не смог осуществить за весь период гражданской войны в ЦАР.

Также о положительном вкладе России в обеспечение мира и порядка на территории страны рассказал специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин. Журналист подготовил репортаж, в котором показал, как присутствие инструкторов из РФ помогло восстановить безопасное движение грузовых автомобилей по оси Банги — Белоко. Освобождение федеральной трассы RN3, соединяющей ЦАР с Камеруном, позволило наладить поставки товаров первой необходимости в столицу и другие города в центральной части республики.

Французские журналисты обнародовали подтверждение о том, что экс-президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе, ответственный за разжигание конфликта в стране, принял предложение боевиков стать генеральным координатором конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены».

Министр по делам семьи Алин Пана побывала на строительной площадке Центрального отеля, расположенного в первом округе Банги. Глава ведомства проверила ход работ на объекте, завершение строительства которого намечено на март 2022 года.

Гостиничный бизнес обсуждался на встрече главы правительства Фирмена Нгребады с представителями отрасли во время его визита в город Бамбари.

Премьер-министр разместил в Facebook репортаж о ситуации в префектуре Уака. Правительственные войска освободили данные территории в начале прошлого месяца, 10 февраля, и теперь жизнь местного населения постепенно возвращается к мирному ритму.

В столице страны завершился чемпионат по футболу для центральноафриканских детей в возрасте до 14 лет. Министр молодежи и спорта ЦАР лично вручил призы победителям. Пользуясь случаем, он поблагодарил Россию, которая выступила организатором турнира.

По мере приближения сезона дождей, начинающегося в апреле, действующие в ЦАР гуманитарные организации выражают беспокойство в связи с ожидающимся ухудшением состояния дорог. Распутица угрожает срывом поставок необходимых грузов в лагеря для беженцев, которые зачастую располагаются в сельской местности.

