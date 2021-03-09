Астролог рассказала, как женщинам привлечь удачу после 8 марта

На текущей неделе женщин ждут встречи с близкими и спонтанные идеи, а также дни обновления. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

9 марта, вторник

Благоприятный день. Согласно древним писаниям, кто соблюдает пост в этот день, продлевает свою молодость и здоровье. Встречи с близкими будут наполнены пониманием и заботой. Хорошо отправляться в короткие путешествия, но надо быть начеку. В этот день возможность быть замешанным в обмане возрастает как никогда. Удача от информационной активности.

10 марта, среда

День деятельный и кипучий, захочется многое сделать, будут спонтанные идеи и мысли. Вечер благоприятно провести наедине с собой. Корень Дха — связан с деньгами, удача в этот день в распределении финансов, накоплении и любых финансовых вопросах. Обязательно положите в этот день деньги в копилку или на вклад и немножко пожертвуйте. Пополнить телефоны родственников тоже хорошо.

11 марта, четверг

День чуткости и обостренного восприятия. Физические нагрузки сегодня особенно полезны, иначе день может быть испорчен выяснением отношений с окружающими. Следите за своей речью и произносите вслух только то, что должно сбыться, и это будет услышано. Удача придет от приготовления вкусной и полезной пищи.

12 марта, пятница

Не предпринимайте серьезных шагов, все начатое в этот день не будет иметь успеха. Постарайтесь не ввязываться в финансовые операции, крупные покупки и особенно в кредиты. Велика вероятность в принятии ошибочных решений. Обещания, данные в этот день, должны быть выполнены на 100%.

13 марта, суббота

День обновления и планирования, который лучше всего посвятить вопросам здоровья: от обращения к врачу до лечебного голодания. Энергия дня способствует завершению дел и подведению итогов. Благоприятно вспомнить о родственниках и зажечь свечу в память о предках. Удача от проявления благодарности.

14 марта, воскресенье

В этот день солнце меняет знак, и важные дела лучше отложить на потом. Не торопитесь в принятии решений, постарайтесь не смотреть новости, сегодня вы будете более чувствительны к глобальным событиям в мире. Если у вас были разногласия с кем-либо, то этот день просто создан для примирения. Удача от добрых дел, все вернется вам сторицей.