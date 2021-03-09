Москва и Татарстан возглавили рейтинг регионов по уровню коррупции

Москва, 9 марта. Москва возглавила рейтинг регионов России по уровню коррупции в прошлом году, список составила Генпрокуратура России.

«Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», — цитирует начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина РИА Новости.

Самый низкий уровень взяточничества зафиксирован за прошедший год на Чукотке, в Еврейской автономной области (ЕАО), Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, республках Тыва и Хакасия, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин отметил, что в топе подобного рейтинга всегда будут регионы, в которых сосредоточены крупные предприятия, федеральные органы власти и финансовые активы. По его словам, статистика скорее говорит не о реальных масштабах коррупции, а об уровне ее выявления.

Ранее и в Генпрокуратуре РФ назвали профессии, представители которых чаще других берут мелкие взятки. В список попали сотрудники уголовно-исполнительной системы, представители полиции и педагоги.