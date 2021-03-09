Экономика России пошла в рост. Вырастут ли пенсии и зарплаты, обсудят в «Патриоте»

Во вторник, 9 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Экономика и уровень жизни в России. Должны ли расти зарплаты россиян с ростом экономики?».

Пять лет назад Барак Обама обещал разорвать экономику России в клочья. Обамы уже давно нет в Белом доме, а экономика России растет быстрее американской. В этом году, по данным консенсус-прогноза для России от аналитиков FocusEconomics, ожидается рост на 3%, в 2022-м — на 2,4%. Наша страна продолжает наращивать высокотехнологичный экспорт, замещать импорт высокотехнологичных товаров, успешно торговать сырьем и сельхозпродукцией. Однако при этом мы не можем похвастаться резким ростом уровня жизни, цены продолжают расти, а рубль по-прежнему не вызывает большого доверия.

В рамках эфира мы обсудим, почему в России медленно растут зарплаты.

Выясним, насколько устойчива российская экономика и какие реальные угрозы для нее существуют.

Мы поговорим о том, как развивается отечественная промышленность и высокотехнологичное производство, узнаем, какие точки роста есть у нашей страны, поищем место России в топ-10 мировых экономик.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: предприниматели, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru