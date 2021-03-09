Мишин рассказал о борьбе Плющенко и Ягудина после ухода Урманова

Москва, 9 марта. После ухода из спорта олимпийского чемпиона Алексея Урманова между фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным началась борьба за тренерское внимание Алексея Мишина.

Легендарный тренер назвал Урманова очень способным и трудолюбивым спортсменом. Он сожалеет, что травма олимпийского чемпиона поставила крест на его спортивной карьере.

«Это опять какой-то злой рок. Леша участвовал в чемпионате мира с невероятными сильнейшими звездами, выиграл короткую программу, где исполнял и четверной тулуп — а тогда в таком качестве никто не мог его повторить. А утром пришел и пожаловался на сильнейшие боли в паху. Немецкий доктор стал колоть обезболивающее. Но после шестого-седьмого укола отказался продолжать, потому что допинг контроль уже установит это обезболивающее как допинг, и Алексея дисквалифицируют», — сказал Мишин в эфире программы «Судьба человека».

Два года Урманов мучился из-за травмы. Спортсмен, по словам Алексея Николаевича, старался не уступать коллегам, но невозможно опередить соперников своего возраста, если есть тяжелая травма. Но даже это не сломило фигуриста — на Играх доброй воли в Нью-Йорке он взял серебро.

«Именно после ухода Урманова началась борьба за тренерское внимание Ягудина и Плющенко. Каждый желал стать первым учеником», — прозвучало в эфире шоу.

Мишин ранее рассказал, как тренировал Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, которые стали его учениками. Он также объяснил, почему Ягудин потом перешел к Татьяне Тарасовой.