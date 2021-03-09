Том Круз тайно посетил Лондон, чтобы поблагодарить сотрудников британского минздрава

Лондон, 9 марта. Голливудский актер Том Круз тайно отправился в столицу Великобритании, чтобы поблагодарить медиков за их героический труд во время кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.

Издание Mirror сообщает, что во время съемок седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» Том Круз и его команда столкнулись с многочисленными проблемами из-за COVID-19. Немалую помощь оказали британские медики, за что голливудская звезда им очень благодарен.

«Хорошо известно, что Том сильно пострадал из-за коронавируса, когда пытался завершить работу над своим следующим блокбастером. Он сказал своей команде, что хочет отдать свою личную дань уважения передовому медицинскому персоналу, который помог вернуть съемки фильма в нужное русло», — заявляет источник.

Он добавил, что персонал был потрясен, увидев Тома во время его визита. Он хотел сохранить поездку в секрете, чтобы удивить их.

«Мир слышал его бурную реакцию и выкрики на съемочной площадке, и это доказывало, насколько серьезно он воспринял пандемию», – добавил источник.

В настоящее время в Великобритании идут съемки следующего фильма «Миссия невыполнима», в котором Том Круз сыграет роль агента МВФ Итана Ханта. Также в съемках приняли участие Саймон Пегг, Винг Реймс, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл и другие актеры.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей российская актриса кино Елена Драпенко заявила, что отечественному кинематографу не надо оглядываться на Голливуд.