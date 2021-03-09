Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕMA. События дня. ФАН-ТВ

Создатели «Спутника V» потребовали от ЕMA извинений Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила перспективу экстренного одобрения вакцины в Австрии с «русской рулеткой». По мнению авторов вакцины, европейцы «заслуживают беспристрастной экспертизы» препарата, а EMA не имеет права подобными заявлениями «подрывать доверие» к регуляторам 46 стран, которые одобрили «Спутник V». Напомним, Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

Конгрессмены США требуют введения санкций против «Северного потока — 2» Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги-однопартийца обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему администрация не ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». На прошлой неделе глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что следующий доклад о рестрикциях в отношении газопровода должен быть представлен Конгрессу США в мае. Но республиканцы настаивают на том, чтобы ограничения ввели как можно раньше. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал антироссийские санкции очередным проявлением нечистоплотной конкуренции.

Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл. По словам дипломата, истеблишмент Великобритании находится в сговоре с прессой, а та манипулирует общественным мнением. Захарова подчеркнула, что наша страна проходила это на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей и «Белых касок». Дипломат констатировала, что это интервью — не скандал, а «обрушение декораций». В интервью американской телеведущей Опре Уинфри супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.