Привитым американцам разрешили встречаться без масок

Вашингтон, 9 марта. Граждане США, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19, могут встречаться в помещениях без социального дистанцирования и масок.

Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американцы, прошедшие полный цикл вакцинации от коронавируса, могут собираться дома вместе с людьми с низким риском развития тяжелой формы COVID-19. Например, это могут быть встречи вакцинированных бабушек и дедушек с их здоровыми детьми и внуками.

Соответствующее руководство было опубликовано центром. В нем собраны ответы на многие вопросы, которые обычно возникают у людей, получивших прививку. Они хотят знать, могут ли встречаться с родственниками, путешествовать и заниматься другими делами, которые были обыденными до начала коронавирусной пандемии. Директор центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенски в ходе брифинга назвала опубликованное руководство «первым шагом» к возвращению к нормальной жизни.

Организации и дальше рекомендуют вакцинированным американцам носить средства индивидуальной защиты, избегать больших скоплений людей и соблюдать социальную дистанцию, если они находятся в общественных местах. Также центры просят граждан США воздержаться от путешествий и призывают пройти тестирование в течение нескольких дней, если поездка все же была совершена.

Считается, что человек прошел полный курс вакцинирования спустя 14 дней после получения последней дозы препарата. На сегодняшний день около 31 млн американцев были привиты, что составляет 9% от населения Соединенных Штатов.

Ранее иммунолог объяснил, почему исчезают антитела после вакцинации. Постепенное снижение количества антител — естественный процесс. В организме пациента в это время действуют специальные клетки памяти, которые при столкновении с вирусом узнают его и вызывают быстрый иммунный ответ.