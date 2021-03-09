Тренер Мишин рассказал, как одновременно тренировал Плющенко и Ягудина

Москва, 9 марта. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в передаче «Судьба человека» Бориса Корчевникова рассказал, как тренировал Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Мишин сравнил ситуацию с тем, как мужчина любит двух женщин одинаково и не может выбрать одну из них. Если один спортсмен выигрывает, а второй уступает, проигравший испытывает обиду и на соперника, и на тренера.

Наставник рассказал, как повез Ягудина на Чемпионат мира и взял Плющенко «покататься», так как вторым выступал другой спортсмен. Но тот на тренировке не появился, и его место в команде неожиданно занял Плющенко, завоевав на чемпионате бронзовую медаль.

«Представьте себе, человек ни сном, ни духом не знал и не готовился, и как ему только воли хвалило не сгореть только от одного этого известия, что будет вступать на чемпионате мира!» — рассказал Мишин.

В итоге Ягудин ушел тренироваться к Татьяне Тарасовой. Мишин воспринял это позитивно. По его словам, оба его ученика — бывший и настоящий дали стране по золотой медали.

Ранее Алексей Мишин и его жена, чемпионка СССР Татьяна рассказали о том, как тренерская работа сказалась на их детях. Чета наставников воспитала много чужих детей, но на собственных сыновей у тренеров времени не хватало.