Доктор Мясников назвал главный плюс вакцинации от COVID-19

Москва, 9 марта. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на актуальный вопрос подписчиков о вакцинации от коронавируса нового типа. В своем Telegram-канале он опубликовал пост на этот счет.

Многие спрашивают доктора Мясникова, стоит ли прививаться, если уже перенес COVID-19.

«Пока мы даем осторожный ответ: по ситуации на сегодня — нет», — пояснил специалист.

При этом, как считает Мясников, вакцинирование никому не помешает. Он обратил внимание, что ситуация с новой инфекцией нестабильна и непредсказуема. Более того, известно, что новые мутации вытесняют предыдущие. Вакцина точно защищает от новых штаммов коронавируса, уверен специалист. А что касается антител — пока этот вопрос не до конца изучен.

«В этом исследовании показано, что люди, уже переболевшие и с антителами, заражаются мутировавшим вирусом ровно с той же частотой, что и не переболевшие! При этом вакцина, разработанная против предыдущих вариантов вируса, защищает от новой мутации достаточно надежно. Насколько представленные данные соответствуют реальному положению дел, пока не ясно. Но отмахиваться от них нельзя», — написал Мясников, приведя данные Novovax о клинических испытаниях в Южной Африке.

По словам эксперта, если в какой-то стране новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут стать нужны и переболевшим.

Пандемия коронавируса началась в прошлом году. Первые случаи COVID-19 были зафиксированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань.