Мишин объяснил, почему после завершения спортивной карьеры ушел в тренеры

Москва, 9 марта. Известный тренер Алексей Мишин после завершения спортивной карьеры думал, чем заниматься дальше. У него было два варианта, и Мишин решил уйти в тренерство.

В эфире программы «Судьба человека» он пояснил, что людям, родившимся в 1941 году, в 1969 году нужно было думать о жизни. Женщинам о продолжении рода, а Мишину — о том, как построить свою жизнь.

«Заграничные звезды могли попасть в какое-то ледовое шоу, советские спортсмены такой возможности не имели. И я мог пойти работать либо инженером, согласно своему образованию, либо тренером. Я выбрал роль тренера», — сказал Алексей Николаевич в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым.

Алексея Мишина называют доктором ледовых наук. Он был наставником у многих фигуристов, которые достигли неимоверных успехов, в том числе завоевали олимпийское золото. Среди учеников Алексея Николаевича — Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда.

Супруга Мишина Татьяна тренировалась у Алексея. По ее словам, она многому научилась у супруга: в ее спортивной карьере произошел «большой сдвиг» и в 1973 году она стала чемпионкой СССР.