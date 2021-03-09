В Сети показали, как Маколей Калкин выглядел бы в образе Джокера

Лос-Анджелес, 9 марта. Художник через свою страницу в Instagram продемонстрировал, как мог бы выглядеть голливудский актер Маколей Калкин, если бы сыграл злодея из DC Comics Джокера.

Кинокомиксы на сегодняшний день являются одним из самых популярных жанров кино. Известный супергерой Бэтмен получал экранизацию уже десятки раз. Прямо сейчас ведутся съемки нового фильма о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном в главной роли. Однако зрители уже фантазируют на тему того, как выглядел бы не менее культовый персонаж Джокер.

Один из фанатов представил Маколея Калкина в роли короля преступного мира из DC Comics. Об этом сообщает портал Cinemablend.

Главная звезда кинофраншизы «Один дома», конечно, не первый кандидат, которого люди представляют, когда думают о Джокере. Однако и он подходит для этой роли.

Напомним, фильм «Бэтмен» должен выйти на экраны в 2022 году. Главную роль в нем сыграет английский актер Роберт Паттинсон. Образ Женщины-кошки примерит Зои Кравиц, Загадочника исполнит Пол Дано, а детективом Джеймсом Гордоном на этот раз будет Джеффри Райт.

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