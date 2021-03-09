Тренер Алексей Мишин рассказал, как пришел в фигурное катание

Москва, 9 марта. Легендарный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин пришел в спорт благодаря отцу. О своем спортивном пути Алексей Николаевич рассказал в эфире программы «Судьба человека».

Отцу спортсмена пришла идея отдать сына в фигурное катание случайно — он шел по Невскому проспекту и увидел, как на льду катаются дети.

«Мой папа, Николай Иванович, шел однажды по Невскому проспекту мимо Аничкова дворца и увидел, что прямо напротив его вокруг клумбы катаются на коньках дети, а рядом стоят их родители. Он подумал, что вот этот отлично подойдет для Алеши. Так я стал фигуристом», — сказал Мишин.

Алексей Николаевич в одиночном катании не достиг серьезных достижений, зато в паре с Тамарой Москвиной получил несколько награды. На пике успеха Мишину и Москвиной удалось невероятное: взять золото на Чемпионате СССР и обойти непобедимый дуэт Людмилу Белоусову и Олега Протопопова.

Затем спортсмен ушел в тренерский штаб. Он создал особую школу в фигурном катании, где внедрил цирковые технологии. Его учениками были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Алексей Урманов, а также чемпионка мира Елизавета Туктамышева.