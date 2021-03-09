ООН подсчитала соотношение числа мужчин и женщин на посту президента в мире

Нью-Йорк, 9 марта. Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств всего мира удастся добиться через 130 лет, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Сегодня в 22 странах женщина является президентом или главой правительства. При этом 21% министров мира – женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% от общего числа депутатов.

«При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет», — сказала ДиКарло.

Кроме этого, она подчеркнула, что Генсек ООН склонен к конструктивному участию женщин в мировых вопросах. На 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях организации числятся женщины.

Ранее сообщалось, что Россия к 2030 году войдет в список мировых сверхдержав. Об этом писало Федеральное агентство новостей с отсылкой на результаты опроса аргентинского издания Clarín.