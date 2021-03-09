Меган Маркл заявила, что после королевской свадьбы у нее отобрали паспорт и ключи

Лондон, 9 марта. Бывшая актриса Меган Маркл утверждает, что не видела своего паспорта, ключей и водительских прав, пока они с принцем Гарри не покинули королевскую семью.

Герцог и герцогиня Сассекские дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое транслировалось в США 7 марта. Бывшая актриса сделала шокирующее заявление. Она сказала, что не видела свой паспорт и ключи, а также водительские права, пока пара не покинула королевскую семью и не переехала в Соединенные Штаты в прошлом году. Об этом сообщает Mirror.

«Когда я присоединилась к этой семье, это был последний раз до нашего переезда в США, когда я видела свой паспорт, водительские права, ключи», — заявила Меган.

Маркл также утверждает, что чувствовала себя одинокой и изолированной во время жизни в королевской семье. Она сказала, что ей даже не разрешали иногда обедать с друзьями из-за того, что это будет освещаться в прессе.

«Все были обеспокоены тем, как будут выглядеть мои действия, но кто-нибудь говорил о том, как это ощущается? Потому что я не могла чувствовать себя более одинокой», — добавила герцогиня Сассекская.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.