Названы профессии, представители которых чаще других берут мелкие взятки

Москва, 9 марта. Сотрудники уголовно-исполнительной системы, представители полиции и педагоги чаще других берут мелкие взятки в России, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Такие преступления чаще всего совершают полицейские, которым деньги дают граждане, желающие избежать ответственности за правонарушения, сообщает со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина РИА Новости

Педагоги берут взятки за положительные оценки на экзаменах, а сотрудники ФСИН - за пронос запрещенных предметов в тюрьмы и создание привилегированных условий для заключенных.

Ранее зампрокурору на транспорте Москвы Дмитрию Листопаду предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве в особо крупном размере. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения Листопада под стражу.