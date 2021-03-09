Новую технологию выделения ксенона из природного газа разработали в России

Москва, 9 марта. Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева и РХТУ им. Д. И. Менделеева разработали эффективную технологию получения ксенона из газов и твердых соединений молекул воды.

Самый редкий инертный газ в природе — ксенон добывают из атмосферного воздуха, но из-за сложностей добычи его цена завышена. Стоимость килограмма ксенонового наркоза превышает 200 тысяч рублей. Взрослому пациенту необходимо для процедуры от 30 до 100 тысяч рублей.

Российские ученые разработали инновационную технологию, позволяющую выделять ксенон из природного газа.

«Регулируя давление и температуру, можно поэтапно выпускать из этих кристаллогидратов разные газы», — цитирует профессора, руководителя лаборатории SMART-полимерных материалов и технологий РХТУ Илью Воротынцева газета «Известия».

В итоге получается смесь из ксенона и воды, после отвода которой остается инертный газ в концентрации 93,05%.

Ксенон применяется в анестезии, которая необходима пациентам с сопутствующими заболеваниями центральной нервной системы и сердечно-сосудистой. Но пока, из-за дороговизны газа ксеноновую анестезию получают не все нуждающиеся. Если ученым удастся уменьшить стоимость анестетика на основе ксенона, то ксеноновая анестезия станет более доступной для пациентов.

Ранее томские ученые разработали эксилампы, которые способны инактивировать бактерии и вирусы, в том числе коронавирус. Инновационная лампа содержит молекулы криптон-хлора, криптон-брома и ксенон-брома, что позволяет ей быть более безопасным аналогом обычной ртутной лампы низкого давления.