Аналитики спрогнозировали падение нефтяных котировок

Москва, 9 марта. Возвращение нефтяных цен к уровням конца 2019 года будет краткосрочным, а в дальнейшем котировки, скорее всего, пойдут вниз, заявил эксперт Станислав Митрахович.

Вчера цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила 71 доллар за баррель впервые с января 2020 года. Этому поспособствовали активные меры стимулирования экономик в ведущих западных странах и ограничения добычи ОПЕК+, пишут «Известия».

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович спрогнозировал, что в ближайшее время цены могут не удержаться на текущем уровне. Скорее всего, речь даже пойдет о спаде.

Дело в том, что через два месяца Саудовская Аравия может выйти из ОПЕК+. Также на понижение стоимости нефти повлияет тот факт, что в ряде стран мира вакцинация от коронавируса мало практикуется или же на гране провала.

«Стоимость черного золота будет сдерживать ожидаемое в начале апреля решение ОПЕК+ об увеличении добычи.В ближайшие два-три месяца цены на нефть Brent могут колебаться в диапазоне $65–72 за баррель», — спрогнозировал эксперт Сергей Суверов.

Ранее аналитики спрогнозировали падение цен на золото и объяснили нестабильную позицию рубля. Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей.