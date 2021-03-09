«За мной кто-то следит»: Собчак рассказала о первом наркотическом опыте

Москва, 9 марта. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как во времена бурной молодости употребляла наркотические вещества.

Собчак рассказала актеру театра и кино Юрию Колокольникову, как принимала запрещенные вещества. Она призналась, что ей запрещено курить, так как это вызывает приступы паранойи. Об этом телеведущая рассказала в программе «Осторожно, Собчак!».

«Мне вообще нельзя курить. У меня паранойя начинается. То есть прямо жесть. Мне кажется, что за мной кто-то следит, меня хотят убить», — заявила Собчак.

Ксения Собчак и ранее много рассказывала о своей бурной молодости. Она часто мелькала на светских вечеринках и звездных тусовках, на которых нередко употребляли наркотики. Позже она предупреждала, что запрещенные вещества могут погубить жизнь любого.

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